Capitalização do BNDES pode ser definida hoje, diz Lessa O presidente do BNDES, Carlos Lessa, disse esta manhã que espera para hoje a formalização das regras para a capitalização do banco. Segundo ele, o BNDES apresentou três propostas ao Ministério da Fazenda, que colocou outras duas contrapostas, e a solução para garantir o orçamento de R$ 47 bilhões do banco em 2004, poderá ser anunciada hoje. Lessa explicou que a capitalização não envolve aporte de recursos financeiros, mas autorizações para que o BNDES possa alavancar em empréstimo todo o seu orçamento. "Precisamos de autorizações formais que nos permitam atuar", explicou Lessa, em entrevista na sede do banco no Rio.