Capitalização do BNDES sai nos próximos dias, diz Palocci O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, afirmou hoje que a capitalização do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) sairá nos próximos dias. Segundo ele, o assunto está na área técnica do ministério. "Está tudo resolvido", disse Palocci, ao deixar o ministério da Fazenda. O ministro não quis antecipar, porém, detalhes da operação. Na manhã de hoje, o ministro do Planejamento, Guido Mantega, já havia assegurado aos jornalistas Jander Ramon e Vladimir Goitia que a capitalização do BNDES já estava decidida pelo governo federal. ?Isso vai ajudar no desenvolvimento da economia com a oferta de maior crédito para financiamento aos empresários", disse. Mantega também não quis detalhar como será feita esta capitalização nem tampouco qual será o montante a ser destinado ao BNDES. "Isto será anunciado no momento adequado", esquivou-se. Hoje de manhã, o ministro de Desenvolvimento, Comércio Exterior, Luis Fernando Furlan, também havia dito que a capitalização do BNDES estava "politicamente resolvida". Ele acrescentou que a operação passaria por uma análise técnica.