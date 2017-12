Capitalização tem segundo melhor faturamento do ano O mercado de capitalização registrou receita de R$ 619,5 milhões em maio, segundo melhor desempenho mensal no ano, perdendo apenas para os R$ 650,3 milhões de março. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e Capitalização (Fenaseg). No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, o faturamento das empresas totaliza de R$ 2,78 bilhões, expansão de 3,8% sobre o ano passado. As reservas do setor, por sua vez, encerraram maio em R$ 10,7 bilhões, praticamente estáveis em relação a abril e 10,3% superiores na comparação com igual período de 2005. Nos números do mercado de capitalização por Estados, São Paulo lidera o ranking, com R$ 1,3 bilhão de faturamento acumulado de janeiro a maio e 37% de participação no segmento. Em segundo lugar está o Rio de Janeiro, com R$ 296,2 milhões de faturamento e 10,6% do mercado, seguido por Minas Gerais, com R$ 248,6 milhões, correspondente a 8,9% de participação.