Capixabas fazem abraço simbólico à fábrica da Garoto Cerca de duas mil pessoas são esperadas hoje no bairro da Glória, em Vila Velha (ES), para um abraço simbólico à fábrica da Garoto, em protesto contra o veto do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) à compra da empresa pela Nestlé. Os organizadores do evento, dentre eles a Prefeitura e o sindicato dos trabalhadores, querem chamar a atenção para o risco de corte de vagas com uma nova troca de comando. Em outra frente, os parlamentares capixabas no Congresso começam a se articular contra a decisão do Cade. Para hoje, está prevista uma reunião entre deputados federais e senadores para discutir o assunto. Amanhã, deve ocorrer uma audiência pública no Senado, para a qual o senador Gérson Camata (PMDB) espera convocar o presidente do órgão de defesa da concorrência, João Grandino Rodas. O governo do Estado, por sua vez, espera apenas a publicação da decisão do Cade no Diário Oficial para recorrer à Justiça. Toda esta mobilização é motivada pelo medo de que um novo controlador opte por enxugar as operações da Garoto, que emprega diretamente três mil trabalhadores e garante outras seis mil vagas indiretas. Além disso, o presidente da Nestlé, Iva Zurita, afirmou na semana passada que vai suspender um programa de investimentos de US$ 150 milhões no Estado caso a decisão seja mantida. Segundo a coordenadora geral do sindicato dos trabalhadores em alimentação em Vila Velha, Linda Morais, além de trabalhadores e de representantes do poder público, os lojistas do pólo de confecções localizado ao lado da fábrica já anunciaram que participarão do evento. "Queremos que o novo controlador mantenha os empregos e não fatie a fábrica", disse ela.