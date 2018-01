Capotril e Neo Propanol estão interditados Dois medicamentos anti-hipertensivos do laboratório Neo Química Comércio e Indústria Ltda estão sendo averiguados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O medicamento Capotril sofreu interdição cautelar por 90 dias na última quinta-feira com problemas referentes ao seu princípio ativo e a sua embalagem. O anti-hipertensivo Neo Propranol também sofreu interdição cautelar de 90 dias pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, por estar sendo vendido com conteúdo trocado na embalagem. No caso do anti-hipertensivo Capotril, a Anvisa determinou a interdição cautelar de 90 dias dos comprimidos de 25 miligramas (mg) dos lotes 6110 e 6553 do medicamento. A determinação ocorreu após a constatação de irregularidade no teor do captopril, principio ativo do medicamento, que está acima dos padrões permitidos. A avaliação foi realizada pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade do Ministério da Saúde. Outra falha encontrada pela Anvisa no Capotril estava em sua embalagem. O medicamento trazia em sua embalagens o certificado de qualidade ISO 9002. De acordo com a assessoria de imprensa da Anvisa, a inscrição é proibida, pois qualquer símbolo que induza o paciente a comprar o medicamento é proibido por lei. O laboratório Neo Química informou, através de sua assessoria de imprensa, que os lotes do medicamento que apresentaram irregularidades foram retirados do mercado por medida de segurança. Neo Propanol O anti-hipertensivo Neo Propanol também está sob interdição cautelar desde segunda-feira. A medida foi tomada pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária de Campo Grande, que constatou que o conteúdo do lote 1066 do medicamento estava sendo comercializado com o conteúdo trocado. Na caixa do lote 1066 do Neo Propanol, a informação era de que havia em cada embalagem 40 comprimidos com 40 mg. Porém, na caixa foram encontradas embalagens com 20 comprimidos de 80 mg. Tanto a caixa quanto a cartela registravam o mesmo número de lote. A Anvisa também recebeu a denuncia, mas, segundo sua assessoria de imprensa, ainda está averiguando o caso. A assessoria de imprensa do laboratório Neo Química informou que a empresa enviou um corpo técnico, formado por uma gerente de controle de qualidade e um consultor científico e cardiologista, para realizar diligências e esclarecer a possível troca de embalagem. O laboratório autorizou o recolhimento de todo o lote 1066, do Neo Propanol 80 mg do mercado.