Captação da poupança fica positiva em R$ 431,567 milhões A caderneta de poupança teve em junho uma captação positiva de recursos de R$ 431,567 milhões, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pelo Banco Central (BC). Durante todo o mês passado, os novos depósitos em poupança ficaram em R$ 59,965 bilhões e os resgates ficaram em R$ 59,533 bilhões. O rendimento creditado nas contas de poupança, por sua vez, alcançou os R$ 1,083 trilhão no mês passado. Com isso, o saldo total da aplicações aumentou dos R$ 165,255 bilhões de maio para R$ 166,770 bilhões. Em maio, as contas tinham registrado uma perda de captação de R$ 1,568 bilhão.