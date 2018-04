Captação de poupança continua alta Pelo segundo mês consecutivo, as cadernetas de poupança continuaram recebendo depósitos em massa de investidores que sacaram dinheiro dos fundos de investimento, temendo sofrer novas perdas. Segundo dados divulgados pelo Banco Central, as cadernetas tiveram uma captação líquida de R$ 4,945 bilhões no mês passado. Mesmo inferior aos R$ 6,092 bilhões captados em junho, o volume direcionado para a poupança em julho não tem comparação com outros períodos, incluindo dezembro, que tradicionalmente é um mês em que ocorrem depósitos elevados, por causa do pagamento do 13º salário. Pelos dados do BC, os depósitos na caderneta somaram R$ 47,093 bilhões em julho, enquanto os saques foram de R$ 42,972 bilhões. Além da diferença entre depósitos e retiradas, a captação líquida de R$ 4,945 bilhões inclui os rendimentos de R$ 824,873 milhões creditados às contas no mês passado. Com tanto dinheiro indo para a poupança, o saldo de todas as contas deu um salto. Ele subiu de R$ 119,626 bilhões, em maio, para R$ 125,683 bilhões, em junho, e atingiu R$ 130,629 bilhões em julho. Segundo os técnicos do BC, o dinheiro que ingressou na poupança em julho migrou dos fundos de investimento financeiros (FIFs) que, até o dia 29, registravam perda de R$ 8,955 bilhões. Os FIFs continuaram sofrendo retiradas, embora em ritmo mais lento que no mês anterior, por causa do medo dos investidores de sofrer novas perdas com as novas regras de cálculo das cotas. Isso já ocorreu em junho com a determinação do BC de que os fundos passassem a contabilizar os títulos de suas carteiras pelo valor de mercado. "Como a marcação à mercado dos títulos nos FIFs tem de ser feita todo dia, basta uma elevação das taxas no mercado futuro, como está ocorrendo no momento, para se verificar uma pequena desvalorização dos papéis", disse um técnico do BC. O ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, concorda com essa análise. Segundo ele, os investidores estão fazendo uma clara substituição de ativos. "Os investidores estão achando que a rentabilidade dos fundos é imprevisível e, com medo, partiram para um tipo de aplicação onde se sentem mais seguros", explicou. Para Loyola, esse temor não se justifica, pois, embora a rentabilidade de alguns fundos ainda deixe a desejar, o rendimento da poupança vem sendo muito pequeno. Captação em 2002 pode ser recorde Nos sete primeiros meses deste ano, a poupança já acumula captação líquida de R$ 11,964 bilhões, número superior ao verificado em todo o ano passado (R$ 7,211 bilhões). Se permanecer nesse ritmo, a poupança vai acumular em 2002 um saldo líquido recorde na sua história. Só na Caixa Econômica Federal, instituição que detêm 31,20% das cadernetas do mercado, os depósitos de julho superaram os saques em R$ 912 milhões. Com os rendimentos creditados às contas, a captação chegou a R$ 1,168 bilhão. Segundo a Caixa, a captação também foi positiva nos Certificados de Depósito Bancário (CDB) e nas Letras Hipotecárias. Houve perda nos fundos de investimento, mas a Caixa garantiu que o volume global de depósitos na poupança superou os saques nos FIFs.