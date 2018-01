Captação em planos de previdência privada cresce 47% Levantamento mensal da Associação Nacional das Empresas de Previdência Privada (Anapp), divulgado hoje, aponta que no primeiro trimestre de 2004 houve um crescimento de 47,1% na captação dos planos, com um total de R$ 4,43 bilhões, superando o total registrado no mesmo período de 2003, quando as entidades abertas comercializaram R$ 3,033 bilhões. Já a Carteira de Investimentos do setor apresentou uma evolução de 46,26%, totalizando em abril R$ 51,9 bilhões, contra R$ 35,5 bilhões em março de 2003. O levantamento apontou que o produto com maior crescimento no primeiro trimestre de 2004 foi o VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres). Trata-se de um seguro utilizado como produto de previdência. Os valores depositados não contam com o benefício fiscal de um produto de previdência ? reduzir a base de tributação em, no máximo, 12% do valor ?, mas permite a postergação da tributação do Imposto de Renda ? deixa de ser mensal e acontece apenas no resgate. O prêmio total (valor captado) foi de R$ 2,331 bilhões, representando um crescimento de 154%. O patrimônio total acumulado desde o início de comercialização do VGBL é de R$ 11,631 bilhões, com crescimento de 218% em relação a março de 2003. Já o PGBL (Plano Gerador de Benefícios Livres) - que permite reduzir a base de cálculo do Imposto de Renda até 12% - apresentou crescimento de 23,5%, com receitas de R$ 1,156 bilhão. A Carteira de Investimentos do PGBL registra, segundo o levantamento, a marca de R$ 13,1 bilhões, com crescimento de 58,2% sobre os R$ 8,27 bilhões de maço do ano passado. Planos tradicionais O levantamento da Anapp apontou ainda que os planos tradicionais de previdência privada apresentaram faturamento de R$ 930 milhões no primeiro trimestre, o que representou uma queda de 21,2% em comparação com o mesmo período no ano passado. O produto, o mais antigo dos ainda comercializados, apresenta uma Carteira de Investimentos de R$ 26,76 bilhões, com crescimento de 15,29% sobre o total de março de 2003 (R$ 23, 2 bilhões). Perfil do setor Do total de planos comercializados nos primeiros meses de 2004, a maior concentração foi para os planos individuais, com 77% do total, seguido pelos planos empresariais, com 19%, e 4% para os planos para menores de idade. A pesquisa revela ainda que em março existiam 6,65 milhões de planos previdenciários, um aumento de cerca de 1,360 milhão de novos planos apenas nos últimos 12 meses. O potencial estimado pelo setor é de cerca de 20 milhões de participantes a longo prazo. Já o número de beneficiários totalizou em março 288 mil pessoas, participantes que recebem de rendas de aposentadoria, por invalidez, pagas a menores de idade e pensões.