Captação externa já chega a US$ 4,8 bilhões Em menos de três meses, desde o início de 2003, as empresas e bancos brasileiros já captaram US$ 4,85 bilhões no mercado externo, principalmente por meio de bônus (títulos de renda fixa). Este desempenho contrasta vivamente com o ocorrido durante 2002, quando o mercado internacional esteve virtualmente fechado para emissores brasileiros durante boa parte do ano. "O mercado subestimou a capacidade do Brasil de se ajustar (em 2002), e agora cada vez mais investidores estão ficando animados com o País", diz Mohamed El Erian, diretor-executivo da empresa americana de fundos de mercados emergentes Pimco, com recursos aplicados de US$ 10 bilhões. Segundo El Erian, a demanda por títulos brasileiros seria ainda maior, se não fosse pela guerra no Iraque, que está criando um clima de incerteza no mercado mundial (leia texto abaixo). "Há dinheiro estocado, aguardando uma melhor definição dos acontecimentos mundiais, para rumar para títulos do Brasil e de outros países emergentes", diz o executivo. Emissão soberana A volta dos emissores brasileiros ao mercado internacional ajuda a sepultar a idéia, difundida no ano passado por um punhado de analistas do mercado financeiro e acadêmicos - praticamente todos estrangeiros -, de que o Brasil estaria às portas de uma moratória da dívida externa, ou da dívida pública, ou das duas. O economista-chefe do Banco BBV no Brasil, Octavio de Barros, recomenda que o governo brasileiro volte a captar no mercado externo - depois de ausência de quase um ano - se o ´risco Brasil´ cair abaixo de 1.000 pontos nas próximas semanas. Na sexta-feira, o risco Brasil fechou em 1.033 pontos. "Voltar (o governo) ao mercado externo não apenas joga uma pá de cal sobre o risco de insolvência, como pavimenta o caminho para emissões corporativas (de empresas e bancos) mais longas", escreveu Barros em um relatório do BBV recém-divulgado. Ele toca em um ponto importante: apesar da inequívoca reabertura do mercado internacional para emissores brasileiros, a esmagadora maioria dos bônus lançados desde o início do ano tem prazos de apenas um ano ou menos. As exceções, como uma captação de US$ 120 milhões do Banco do Brasil fechada há poucos dias, com prazo de 7 anos, são operações ´estruturadas´ - isto é, têm mecanismos reforçados de garantias. Naquela ótica, seria mais um avanço se fosse confirmada uma nova captação da Petrobrás, de US$ 200 milhões, sem nenhum esquema especial de garantias, e com prazo, em termos práticos, de 3 anos, quando o título poderia ser resgatado pelos compradores (o prazo formal é de 5 anos). O mercado dava como certa a operação na sexta-feira, mas a estatal não confirmou a emissão dos títulos, que renderiam de 9% a 9,5% ao ano aos compradores. Linhas comerciais Drausio Giacomelli, vice-presidente de mercados emergentes do JP Morgan em Nova York, observa que, apesar do aumento do apetite internacional por títulos brasileiros, as linhas comerciais privadas, oferecidas pelos bancos internacionais para financiar o comércio exterior brasileiro, não tiveram uma melhora correspondente. O total dessas linhas - acrescido de outras formas de crédito interbancário, não ligadas ao comércio exterior, de instituições internacionais para bancos sediados no Brasil - caiu de US$ 20 bilhões para US$ 14,5 bilhões entre janeiro de 2002 e o mesmo mês de 2003, último dado divulgado pelo Banco Central (BC). O estrangulamento cambial sofrido pelo Brasil em 2002 resultou em grande parte de dois fatores: a impossibilidade de empresas e bancos brasileiros rolarem (renovarem) captações que estavam vencendo, e o enxugamento de linhas comerciais e interbancárias por parte dos bancos internacionais. Neste início de ano, em conseqüência da política econômica responsável praticada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, bancos e empresas estão progressivamente retomando a capacidade de rolar e fazer novas captações no mercado internacional. Para que a situação se normalize totalmente, porém, ainda falta que os prazos dessas captações sejam bastante estendidos, e que os bancos internacionais voltem a oferecer um volume mais generoso de linhas comerciais e interbancárias ao País.