Captações em fundos DI e cambiais As incertezas do cenário - agravamento da situação argentina, a crise de energia brasileira e o processo eleitoral de 2002 - têm deixado os investidores cada vez mais cautelosos. Prova disso é a entrada forte de recursos nos fundos referenciados DI (pós-fixados). De acordo com dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), a captação destes fundos no mês passado foi de R$ 817,05 milhões. No mesmo período, os fundos referenciados em câmbio registraram captação de R$ 460,82 milhões. Apesar da intenção do Banco Central (BC) de conter a escalada do dólar, o que reduz o ganho destas aplicações, os investidores continuaram direcionando recursos para os fundos cambiais. No dia 21 de junho, quando o BC anunciou sua decisão, o patrimônio destes fundos era de R$ 323,88 milhões, o que significa que os fundos referenciados em câmbio continuaram com uma captação média diária de R$ 22,82 milhões. Os fundos referenciados DI e os fundos referenciados câmbio foram os únicos a registrarem entrada de recursos no mês de junho, segundo os dados da Anbid. Na indústria de fundos em geral, o resultado do mês passado revelou saques no total de R$ 1.758,82 milhões.