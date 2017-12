Captações no Exterior mantêm o dólar em queda O dólar oscila, nesta segunda-feira. Na abertura, caía 0,28%, cotado a R$ 2,825. Essa queda se reduziu em seguida, e a moeda americana chegou a inverter a mão de direção e subir um pouco, por volta das 10h40. Às 12h17, já caía de novo, a R$ 2,825 (queda de 0,28%). Não há motivos para o dólar subir. Mesmo com a permanente ameaça de intervenção do Banco Central na compra, os investidores em câmbio mantêm a convicção de que não há motivos para carregar fortes posições em moeda norte-americana. Isso porque a expectativa continua sendo de que o fluxo de recursos é francamente favorável ao Brasil. E a avaliação consensual é de que enquanto o risco País esstiver nos níveis atuais, com possibilidade de queda ainda maior, e a liquidez externa permanecer farta, essas entradas tendem a continuar. Em decorrência de somente duas emissões da semana passada, o mercado aguarda a chegada de US$ 700 milhões - US$ 200 milhões da CSN e US$ 500 milhões da Vale. Mas não é só isso. Houve captações menores e outras de grande porte estão em andamento. Veja a cotação do dólar.