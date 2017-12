Captura de Saddam Hussein impulsiona mercados asiáticos A divulgação da prisão do ex-presidente do Iraque, Saddam Hussein, estimulou os negócios nas bolsas do sudeste asiático nesta segunda-feira. Os investidores esperam que o fato impulsione os negócios em Wall Street e que estimule os negócios nas demais bolsas do mundo no curto prazo. O índice Nikkei 225, do mercado japonês, registrou hoje seu melhor desempenho em cinco semanas, encerrando o dia em alta de 3,16%, aos 10.490,77 pontos. Em Seul, o Kospi teve valorização de 1,99%, com forte programa de compras. O pregão taiuanês foi liderado por papéis do setor financeiro e a bolsa fechou em alta de 1,13%. O mercado filipino fechou em alta de 0,86%, aos 1.325,23 pontos, o melhor resultado em cinco semanas. Às 5h30 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,53%; Indonésia: -0,13%; Malásia: -0,31%; Tailândia: +2,16% e Cingapura: +0,98%.