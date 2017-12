Caras e Unibanco lançam cartão de crédito A Editora Caras e o Unibanco estão lançando o cartão Caras Unibanco MasterCard em todo o país. O lançamento oficial será no dia 22 de novembro. O cartão será oferecido nas versões Gold, Internacional e Nacional. Os portadores dos cartões Internacional e Gold contam com um seguro de assistência de viagem, serviço de compras de ingressos no Brasil e no Exterior. Para obter o cartão não precisa ser assinante de Caras, nem correntista do Unibanco. Qualquer pessoa com idade acima de 21 anos, renda mensal a partir de R$ 600,00 (Cartão Nacional), pode adquirir o novo cartão. As anuidades são: 4 x R$ 12,00 para o Nacional; 4 x R$ 22,50 para o Internacional e 4 x R$ 39,00 para o Gold. Os associados poderão usufruir de vantagens exclusivas em produtos e serviços de grandes empresas como Stella Barros, Avis, Gradiente, Sol Meliá, TVA, Amor aos Pedaços, L´Acqua de Fiori, Hopi Hari, Novotel, Sofitel e Parthenon. As compras realizadas na rede MasterCard também somam pontos, que valem produtos como relógios, roupas, artigos de praia, coleções exclusivas e outros produtos com a grife, que são entregues na residência do associado.