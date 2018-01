Carentes não pagarão taxa de vestibular Apesar de uma experiência considerada insatisfatória em 2000, as universidades públicas de São Paulo organizaram-se este ano para conceder isenções da taxa do vestibular para alunos carentes. A Universidade de São Paulo (USP) anunciou ontem que oferecerá 10 mil isenções e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 2.450. Já a Universidade Estadual Paulista (Unesp) resolveu aumentar o número de candidatos isentos de 4 mil para 5.525. "Fizemos isso mesmo sabendo que, no ano passado, nem todas as isenções foram utilizadas", diz o diretor acadêmico da Vunesp, Fernando Prado. Ele explica que a intenção é igualar o número de vagas oferecidas ao número de isenções. Apenas 329 dos beneficiados em 2000 passaram no vestibular da Unesp. A USP também divulgou que os isentos não tiveram bom desempenho e que apenas 7.515 das 10 mil isenções foram aproveitadas. Para o diretor da Educafro, frei David dos Santos, que agrupa 64 cursinhos comunitários, limitar as isenções é injusto. "As universidades não podem prever quantos alunos pobres há em São Paulo para prestar vestibular." A pró-reitora de graduação da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Helena Nader, concorda com Santos. Este ano é o primeiro em que a instituição fará seu vestibular separadamente da Fuvest e não restringiu o número de candidatos isentos. "As solicitações serão analisadas por uma comissão." A Unifesp está buscando recursos privados para bancar essas inscrições. Os candidatos precisam ter cursado o ensino básico em escolas públicas e pertencer a famílias de baixa renda. Obtenha mais informações nos links abaixo.