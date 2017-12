CPI do Carf convoca empresários e conselheiros do órgão para depor

BRASÍLIA - Na última reunião antes do recesso parlamentar, a CPI que investiga as suspeitas relativas aos julgamentos realizados pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) aprovou nesta terça-feira, 14, uma série de requerimentos para convocar empresários e conselheiros do órgão para depor.

Entre os convocados estão os presidentes do HSBC no Brasil, da Boston Negócios, da Indústria Irmãos Júlio, da Mundial S.A. e do Grupo Penha.

O ex-auditor da Receita Federal Jeferson Salazar e os conselheiros do Carf Antonio Lisboa e Valmar Fonseca também foram convocados. Outros suspeitos de envolvimentos no caso do julgamento da Mitsubishi no Carf também foram convocados. Na semana passada, o presidente da empresa, Robert Rittscher, foi ouvido pelos senadores.

A CPI também pediu para ter acesso a todos os documentos sobre a investigação da PF. Deflagrada em março, a Operação Zelotes apura um esquema de pagamento de propina para integrantes do Carf com o objetivo de reduzir ou anular valores tributários contestados junto ao órgão, que é ligado ao Ministério da Fazenda.