Carga tributária bateu 6º recorde seguido em 2002 A carga tributária brasileira atingiu 35,86% do PBI em 2002, superando o nível registrado em 2001, quando a carga respondia por 33,84% do PIB. De acordo com estudo divulgado pela Receita Federal, o aumento na carga tributária no ano passado foi o sexto recorde consecutivo de pressão fiscal registrado. Dois fatores justificam, segundo técnicos da Receita, o recorde: o início do pagamento de impostos pelos fundos de pensão e o aumento na arrecadação de contribuições econômicas, puxadas pela cobrança da Cide-Combustíveis. "Ao contrário do que ocorreu em 2001, o aumento da carga tributária em 2002 foi determinado basicamente por fatores internos e não por choques externos", diz o estudo. "Grande parte deste aumento deve-se a um aumento na base tributável, como é o caso da tributação dos fundos de pensão e da criação da Cide". A União respondeu por 70,15% da carga tributária bruta do País em 2002, enquanto os Estados foram responsáveis por 25,50% e os municípios por 4,35%. Nota da Redação: está matéria foi corrigida após a Receita Federal ter retificado a informação. O aumento da carga tributária em 2002 foi o sexto recorde consecutivo e não o oitavo.