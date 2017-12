Carga tributária bateu recorde de 34,9% em 2002 A carga tributária bruta atingiu o recorde histórico de 34,9% do PIB do País em 2002, contra 33,4% em 2001, segundo divulgou hoje o IBGE. A Pesquisa de Contas Nacionais referente a 2002 registra uma arrecadação tributária de R$ 469,5 bilhões no ano passado, com crescimento nominal de R$ 69,1 bilhões em relação a 2001. O gerente de Contas Nacionais do IBGE, Carlos Sobral, disse que a participação da carga tributária no PIB vem apresentando sucessivos recordes nos últimos anos. Em 1998, a carga tributária participava com 29,3% do PIB, subindo para 31,1% em 1999; 31,6% em 2000; 33,4% em 2001 e, finalmente, 34,9% no ano passado.