Carga tributária cai a partir de 2005, diz Tasso A reforma tributária, aprovada na noite passada em primeiro turno no Senado, por 63 votos a favor contra apenas 4, com base na proposta de consenso apresentada pelo senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), vai possibilitar a queda da carga de impostos, mas só a partir de 2005. Foi o que disse o senador tucano, em entrevista ao Jornal das Dez, da Globo News. Para ele, o texto aprovado foi uma vitória do diálogo e do bom senso que antecedeu a votação. "Nós estamos não mais fazendo a reforma tributária possível, mas estamos chegando à reforma tributária ideal. Acho que a reforma que construímos dá um salto de qualidade ao País e traz muito benefícios aos contribuintes." Jereissati acentuou algumas vantagens contidas no projeto, a ser votado em segundo turno na próxima semana, entre elas a redução futura da carga tributária. "Num primeiro momento, com certeza, não haverá redução. Em 2004, nós teremos um momento de ajuste fiscal. Mas, a partir de 2005, eu não tenho dúvida de que isso (a redução) começa a acontecer. Existem dispositivos que vão fazer com que a CPMF, que é o pior do impostos, comece a cair e (com) a unificação do ICMS nós vamos chegar ao IVA (imposto sobre valor agregado), que vai juntar todos os impostos e tornar mais transparente a alíquota que a população paga. E, neste caminho, nós vamos reduzir os impostos, sem dúvida nenhuma." "Mudança profunda" Também ouvido pela Globo News, o líder do governo no Senado, Aloizio Mercadante (PT-SP), acentuou que a reforma trará uma mudança profunda na estrutura tributária brasileira: "Nós estamos desonerando os bens de capital, estamos desonerando a cesta básica, estamos reduzindo a tributação sobre medicamentos e sobre a energia elétrica para a população de baixa renda. Nós estamos simplificando a estrutura tributária do ICMS, unificando as alíquotas, que é uma aspiração de mais de 10 anos do País?, disse. Segundo ele, o governo está trabalhando para a construção de um único imposto, que é o IVA e também para desonerar a folha de pagamentos, ?o que é muito importante para aumentar empregos?. ?Aprovamos o Supersimples, favorecendo as pequenas e micro empresas. Portanto, a reforma traz uma série de benefícios essenciais para que este País possa produzir mais, gerar mais emprego, e se desenvolver numa estrutura moderna. Agora, a implantação dessa estrutura é progressiva, é processual. Nós vivemos um quadro de severas restrições fiscais e financeiras, e não podemos fazer toda a mudança que é necessária no curto prazo. Portanto, estamos construindo um caminho de mudança profunda, que seguramente só trará benefícios ao Brasil", afirmou.