Carga tributária chega a 36,45% do PIB no Brasil O Brasil bateu um novo recorde histórico em sua carga tributária, ao atingir o patamar de 36,45% do Produto Interno Bruto (PIB). Nos oito anos do Plano Real a carga tributária per capita subiu 213%. Os dados fazem parte de um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), que será divulgado amanhã. De acordo com o estudo, durante o governo Fernando Henrique Cardoso a carga tributária saltou de 28,61% do PIB (1994) para 36,45% do PIB (2002), crescendo 2,48 vezes. Em 1994, a arrecadação foi de R$ 136,73 bilhões, enquanto que em 2002 totalizou R$ 476,57 bilhões. No mesmo período o PIB cresceu 1,73 vez - passou de R$ 477,92 bilhões para R$ 1,307 trilhão. O levantamento mostra também que foram arrecadados R$ 476,57 bilhões em tributos em 2002 (federal, estaduais e municipais), um crescimento de R$ 72,82 bilhões em relação a 2001, quando a arrecadação foi de R$ 403,74 bilhões. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) registrou a maior arrecadação esse ano, com R$ 105,65 bilhões, seguido do Imposto de Renda (R$ 85,80 bilhões) e do INSS (R$ 76,08 bilhões). Os impostos de Seguridade Social (Saúde, Previdência e Assistência Social) arrecadaram R$ 174,95 bilhões, ao passo que INSS, Cofins, CPMF, PIS E CSLL, resultaram "numa contribuição per capita de aproximadamente R$ 1 mil por brasileiro".