Carga tributária em 2001 foi a maior em 54 anos A participação da arrecadação de tributos no PIB do País bateu recorde histórico no ano passado, alcançando a melhor marca desde 1947, segundo o chefe do departamento de contas nacionais do IBGE, Eduardo Nunes. A carga tributária atingiu 33,4% do PIB em 2001, contra 31,6% em 2000. A arrecadação com tributos atingiu R$ 423,1 bilhões no ano passado, ou R$ 54,5 bilhões maior do que os R$ 368,6 bilhões de 2000. Segundo Nunes, esse aumento ocorreu por causa da eficiência da arrecadação do governo. Outros fatores que contribuíram para o crescimento foram a migração das aplicações financeiras da poupança (não tributada) para os fundos de renda fixa e operações da dívida cambial, sobre os quais incidem tributos e também a aplicação do Cofins e CPMF. "A União está "mordendo" mais forte e melhor", disse Nunes. Os dados de arrecadação são parte do detalhamento dos resultados das contas nacionais (PIB) de 1999 a 2001, divulgados hoje pelo IBGE.