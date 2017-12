Carga tributária em 2003 teve primeira queda desde 1991 A Receita Federal revisou para baixo o valor da carga tributária do Brasil em 2003. Com a revisão do Produto Interno Bruto (PIB) pelo IBGE, a carga tributária caiu para 34,88%, informou hoje a Receita. O valor anterior da carga tributária divulgado pelo Fisco, no início do ano, era de 35,68%. Em 2002, a carga estava em 35,53% do PIB (o maior valor da história) e vinha em tendência fortemente ascendente há 10 anos. A queda da carga em 2003 é a terceira desde 1991, informou a coordenadora-geral de Política Tributária da Receita Federal, Andréa Lemgruber. De 1992 para 1993, a carga caiu de 25,85% para 25,72%. Já de 1995 para 1996, o porcentual passou de 29,76% para 29,03%. Mas, apesar disso, a carga tributária do Brasil continua sendo a mais alta do América Latina. Segundo Andréa, o valor da carga tributária brasileira está na média da dos países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), que é de 36,9% do PIB. A carga brasileira, no entanto, é maior do que a da Nova Zelândia (34,9%), Austrália (30,1%) e México (18%). Para a coordenadora da Receita, não é boa a comparação com o México. "O México se financia com Receita de Petróleo", ponderou. A carga brasileira está próxima da média dos países da União Européia, que de 40,5% do PIB. Na semana passada, o IBGE revisou o PIB brasileiro de 2003 de uma queda de 0,2% para um crescimento de 0,5%. O valor da carga tributária calculado pela Receita Federal é diferente do número divulgado pelo IBGE. Para o IBGE, a carga em 2003 ficou em 34,9% do PIB. Segundo a coordenadora da Receita, as metodologias de cálculo do IBGE e da Receita são diferentes. "A Receita faz o cálculo mais amplo e abrangente possível", afirmou ela. Política do governo Ela destacou, porém, que valor de carga tributária "não é meta". "Não temos como dizer que não vai ter aumento nos próximos anos. Ela é uma relação do que se arrecada com o crescimento da economia. Mas certamente o que se conseguiu esse ano foi ao menos para reverter a forte tendência de crescimento que nós vínhamos tendo", afirmou. Segundo a coordenadora da Receita, com o "pacote de bondades" fica claro que o corte de tributos é uma política do governo. "É consenso que a carga tributária chegou ao seu limite", afirmou. A coordenadora da Receita evitou, no entanto, fazer previsões do valor da carga para esse ano. "Seria muito precipitado falar da carga desse ano, se não sabemos como vai ser o PIB de 2004", afirmou.