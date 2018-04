Carga tributária sobre classe média cresce 10% em três anos A carga tributária sobre a classe média aumentou cerca de 10% nos últimos três anos. Pesquisa feita pela consultoria PriceWaterhouseCoopers mostra que uma família com renda bruta mensal de R$ 3.200 gasta até 30% do que ganha com impostos, o equivalente a R$ 960 por mês. Em 1998, a parte do Fisco não passava de 27,3%, ou R$ 873,6 em valores atuais. A diferença é de R$ 86,4 por mês ou R$ 1.032,8 por ano, quantia suficiente para que essa família comprasse, por exemplo, uma televisão de 20 polegadas e um aparelho de DVD, e ainda sobrasse algum troco para a pipoca, o guaraná e o aluguel do filme. De acordo com a pesquisa, as pressões vieram principalmente das alterações nos impostos sobre o consumo - aqueles que mais pesam no bolso da classe média. Tributos como Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), entre outros, que são embutidos nos preços de produtos e serviços, já consomem até 18% da renda bruta da família pesquisada, o que corresponde a R$ 576 por mês. Há três anos, essa parcela era de 16%. Os vilões - O coordenador da pesquisa e sócio-diretor da PriceWaterhouseCoopers, Álvaro Taiar, diz que a diferença entre esses percentuais pode ser explicada basicamente pelos efeitos da elevação das alíquotas da Cofins, de 2% para 3% do faturamento bruto das empresas, e da CPMF, de 0,30% para 0,38%, promovida pelo governo. Para ele, embora a tributação fortemente concentrada sobre o consumo garanta níveis elevados de arrecadação, ela diminui as chances de crescimento sustentado da economia. Na contramão - "Os empresários repassam para os preços tudo o que pagam em impostos e a conseqüência disso é a queda do consumo, que desestimula novos investimentos e trava a economia", observa Taiar. Na sua avaliação, o Brasil segue na contramão do que ocorre nos países desenvolvidos, pelo menos no que diz respeito à estrutura tributária. De acordo com a pesquisa, do total da arrecadação, a tributação do consumo representa 44,8%, enquanto o Imposto de Renda Pessoa Física fica em 13,8%. Nos Estados Unidos, a situação se inverte: tributos pessoais como o Imposto de Renda respondem por 40,7% da arrecadação e os tributos sobre consumo representam 16,4% do total. O pior, segundo Taiar, é que tributos como CPMF, PIS e Cofins são cumulativos: incidem em cascata sobre todos os elos da cadeia de comercialização. Além de drenar renda disponível para o consumo no País, esse tipo de tributo tira a competitividade do produto no exterior. Cigarros e bebidas alcóolicas - O levantamento da PriceWaterhouseCoopers foi feito com base em dados da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e levou em conta o consumo de uma família com dois dependentes, em que o homem e a mulher trabalham. Segundo a FGV, a renda dessa família é gasta em mais de 240 itens distribuídos entre dez grupos e subgrupos de bens e serviços. O que mais se destaca é o de despesas diversas, que inclui cigarros e bebidas alcólicas: mais de 50% dos gastos são com impostos. Mesmo medicamentos como os analgésicos e antitérmicos têm 28% de impostos embutidos nos preços. A situação não é muito diferente em relação aos produtos da cesta básica. O arroz e o feijão, por exemplo, têm em seus preços 15% de impostos. O frango tem 20%, o macarrão 6% e o detergente, 35%. Os campeões são o cigarro (86%), as bebidas destiladas (80%) e a cerveja (70%). Para Taiar, a novidade foi a pesquisa ter demonstrado que o maior peso sobre o orçamento das famílias de classe média não vem da tributação sobre a renda, e sim dos impostos indiretos. Em 1998, o IR correspondia a apenas 1% dos gastos totais com impostos. Mas, por causa da não atualização da tabela progressiva, esse porcentual aumentou para 4% em 2001. A participação dos tributos incidentes sobre o consumo (CPMF, ICMS ISS, IPI, PIS e Cofins) é bem maior, e aumentou de 57% para 58% nesse mesmo período. Já a contribuição para a previdência oficial, que em 1998 representava 37% do total, hoje equivale a 33%. Ela perdeu participação no bolo porque aumentou a carga dos outros tributos enquanto ela se manteve no mesmo nível. Os impostos sobre o patrimônio - o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) - respondem hoje por 5% do total de gastos com tributos, mesma participação que detinham em 1998. Entre os tributos, o que individualmente provoca maior estrago no orçamento da família pesquisada é a contribuição ao INSS, com 9,87% da renda. Em seguida vêm o ICMS (9,01%) e a Cofins (4,11%).