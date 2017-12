Cariocas dizem que situação financeira melhora gradativamente Pesquisa Perfil Econômico do Consumidor (PEC), coordenada pelo Instituto Fecomércio-RJ e que ouviu cariocas e os fluminenses que moram na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, revelou que os consumidores acreditam que sua situação financeira vem melhorando gradativamente. O porcentual de entrevistados que disse que a situação financeira estava melhor do que no mês anterior foi de 18,04%, o maior desde dezembro de 2001. Também em relação a seis meses atrás, os consumidores demonstram que sua situação econômica também melhorou: 28,85% deram essa resposta em novembro, o porcentual mais alto desde fevereiro de 2002. "Considerando o aumento gradativo da percepção de melhora na situação financeira, concluímos que os consumidores continuam confiantes, provavelmente incentivados por medidas como as recentes quedas na taxa básica de juros, a tendência de estabilização dos preços e as linhas especiais de crédito", explica o diretor do Instituto Fecomércio-RJ, Luiz Roberto Cunha. Na pesquisa, o porcentual de entrevistados com financiamentos aumentou de 36,63% em outubro para 39,77% em novembro, o que representa o maior porcentual de consumidores com financiamentos desde outubro do ano passado. A apuração também apontou que 28,73% dos entrevistados disseram que sobrou dinheiro em novembro, contra 25,11% que deram essa resposta em outubro. Além disso, aumentou de 33,41% para 37,24% o porcentual de participantes que pretendem adquirir bens duráveis dentro de seis meses. A pesquisa, realizada na segunda quinzena de novembro, contou com a participação de 3.142 consumidores.