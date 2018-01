Carlos Bittencourt é nomeado para conselho do BNDES O presidente do conselho diretor da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), Carlos Mariani Bittencourt, foi nomeado para integrar o conselho de administração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES). Ele substituirá o empresário Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira, que concluiu seu mandato. O decreto de nomeação assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva está publicado no Diário Oficial da União.