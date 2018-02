Carlos Ghosn é nomeado diretor da Alcoa A Alcoa nomeou o brasileiro Carlos Ghosn, de 47 anos, presidente e executivo-chefe da Nissan Motor Co, para a comissão de diretores da empresa fabricante de alumínio. A Alcoa tem agora 11 diretores. Segundo comunicado da empresa, o chairman Alain Belda, disse que "Ghosn leva para a diretoria da Alcoa seu amplo conhecimento do mercado automotivo, que é um dos grandes segmentos de mercado, sua experiência administrativa que resultou na significativa recuperação da Nissan, e seu reconhecimento global". Ghosn se formou engenheiro na França. Foi eleito presidente e executivo-chefe da Nissan em 2001. Ele atuava como principal executivo de operações da Nissan desde 1999. Entre 1996 e 1999, Ghosn foi vice-presidente executivo da Renault France a Renault controla 36,8% da Nissan. De 1978 a 1996, Ghosn ocupou diversos cargos na Compagnie Generale des Etablissements Michelin nos EUA e no Brasil, entre os quais o de chairman, presidente e executivo-chefe da Michelin North America Inc. entre 1990 e 1996.