Carlos Hamilton deixa secretaria da Fazenda para assumir cargo no BB

SÃO PAULO E BRASÍLIA - O Banco do Brasil anuncia dois novos vice-presidentes, com mandatos até 2019. Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, ex-Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e ex-diretor de Política Econômica e de Assuntos Internacionais do Banco Central, será responsável por Serviços, Infraestrutura e Operações. Já Tarcísio Hübner, antes diretor de Distribuição do banco, irá para a vice-presidência de Agronegócios e Micro e Pequenas Empresas.

Eles foram eleitos pelo conselho de administração em reunião extraordinária desta quinta-feira.

O professor titular da Faculdade de Economia e Administração da USP, Fabio Kanczuk, passará a comandar a Secretaria de Política Econômica (SPE) da Fazenda no lugar de Hamilton.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O novo titular da SPE é engenheiro eletrônico graduado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica , Ph.D. em Economia pela Universidade da Califórnia em Los Angeles com Pós Doutorado pela Universidade Harvard.

Kanckuk assumirá a secretaria responsável pela formulação de medidas macroeconômicas na gestão do ministro Henrique Meirelles. Carlos Hamilton foi um dos primeiros membros do primeiros escalão da Fazenda a ser anunciado pelo ministro, ainda em 17 de maio.