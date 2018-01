Carlos Liboni anuncia candidatura à presidência da Fiesp O primeiro-vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Carlos Roberto Liboni, assumiu nesta quinta-feira, durante uma reunião com um grupo de empresários, diretores regionais da entidade e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), que será candidato à sucessão de Horácio Lafer Piva na presidência da entidade que representa as indústrias paulistas. Durante a reunião, realizada na diretoria de integração regional do Ciesp, em Campinas, Liboni foi pressionado pelo grupo a se posicionar em relação à candidatura, acabou admitindo disputar a sucessão e afirmou que só não tinha colocado seu nome na disputa em respeito a Piva, que não poderá concorrer pela terceira vez. ?A candidatura dele (Liboni) é natural, mas era preciso uma manifestação positiva para que houvesse uma organização. Apesar de faltar muito tempo para a eleição (em agosto de 2004) todas as outras campanhas estão na rua?, afirmou o diretor do Ciesp na região de Ribeirão Preto, Mário Garressa. De acordo com ele, nesta sexta-feira será definida a data do lançamento da campanha de Liboni, mas a intenção é fazê-la em São Paulo com a presença de Piva. "Esclareci aos companheiros o meu entendimento de que postular a presidência da Fiesp/Ciesp é uma decisão concreta no meu horizonte futuro?, disse Liboni em uma carta após a reunião. ?A formalização da candidatura à sucessão da presidência decorre de entendimentos com o presidente Horácio Piva e de um processo de articulações ainda em curso entre os nossos diretores regionais e os presidentes de sindicatos patronais.?