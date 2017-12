Carlos Slim vai investir US$ 800 mi no Brasil até 2005 O empresário Carlos Slim, presidente do conselho das empresas América Móvil, Telmex e América Telecom, pretende investir mais US$ 800 milhões no Brasil, até 2005. Durante um almoço com 120 empresários do Grupo de Líderes Empresariais (Lide), o homem mais rico da América Latina disse que o foco dos investimentos serão as telecomunicações. O empresário, que já aplicou um total de US$ 5,6 milhões no País, disse não ter a intenção de investir em outras áreas. Slim chegou ao Brasil na última sexta-feira para um encontro com executivos da Claro, operadora pertencente à América Móvil. O empresário deve se reunir amanhã com o presidente Luis Inácio Lula da Silva e com o ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan.