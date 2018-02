Carlsberg e Heineken compram S&N por US$ 15,4 bi Os conselhos das cervejarias Carlsberg e a Heineken entraram em acordo hoje com a Scottish & Newcastle (S&N), a maior cervejaria britânica, sobre os termos da oferta de compra recomendada, em dinheiro, de 800 pence por ação. A proposta avalia o capital total da S&N em aproximadamente 7,6 bilhões de libras esterlinas. Considerando as ações que ainda serão emitidas, esse valor chega a 7,8 bilhões de libras (US$ 15,4 bilhões). O valor da oferta representa um prêmio de 50,7% em relação ao fechamento da ação da S&N em 28 de março, de 531 pence - um dia antes do surgimento das primeiras especulações sobre uma possível oferta pela empresa. Esse prêmio diminui para 25,7%, se for levado em conta o preço de fechamento da S&N em 16 de outubro, de 637 pence - pregão que precedeu a confirmação da Carlsberg e da Heineken de que estavam em discussões sobre a formação de um consórcio para lançar uma oferta pela cervejaria. Hoje, às 8h25 (de Brasília), as ações da S&N subiam 2,22% na Bolsa de Londres, para 783 pence. Em Copenhague, os papéis da Carlsberg recuavam 4,12%, enquanto a Heineken registrava alta de 1,09%. Com a conclusão da oferta, as ações da S&N na BBH, bem como suas operações na França, Grécia, China e Vietnã serão transferidas para a Carlsberg. Além disso, a S&N e a Carlsberg concordaram em divulgar projeções sobre a BBH para 2008 a 2010. A Heineken, por sua vez, fica com os negócios remanescentes do grupo: as operações do Reino Unido e Irlanda, Portugal, Finlândia, Bélgica, EUA e Índia, afirmam as cervejarias em comunicado. As informações são da Dow Jones.