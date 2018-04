Carlyle espera melhor momento O Carlyle, um dos maiores gestores de private equity do mundo e que desembarcou no Brasil no ano passado, ainda não assinou nenhum cheque. A boa notícia é que não planeja desistir da região apesar da crise, atitude que foi obrigado a tomar recentemente na Rússia e no Leste Europeu, mercados muito dependentes da economia europeia. "Os fundos vão olhar muitos negócios, mas fechar poucos. Os anos de 2009 e 2010 serão atípicos", acredita Fernando Borges, diretor responsável pela área de private equity na América Latina do Carlyle. "Se no ano passado o fundo estava disposto a fazer operações arriscadas, neste ano vai olhar empresas mais maduras, com geração de caixa mais forte", diz Borges. No momento, o Carlyle está em negociações avançadas para comprar participação na operadora de turismo CVC. Se der certo, a operação deve sair em até três meses, segundo fontes.