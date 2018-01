Carnaval: 6.150 empregos temporários O Carnaval de 2001 promete acompanhar o bom momento da economia nacional. Um dos indicadores é o aquecimento do mercado de trabalho, principalmente nas capitais onde a folia tem mais tradição. A Gelre, empresa de recrutamento e seleção do país, tem a expectativa de preencher até 6.150 vagas temporárias no período. As vagas mais solicitadas são de segurança de bloco, costureira, montador, atendente de vendas, repositor, promotor, caixa e recepcionista. O salário varia de R$ 200,00 a R$ 350,00, dependendo da região e do período trabalhado. Outro fator de aumento da demanda de vagas nessa época fica por conta do crescimento da atividade turística em algumas regiões, o que aumenta a possibilidade de trabalho para garçons, cozinheiros, recepcionistas e pessoal de limpeza. A indústria do Carnaval movimenta o mercado de trabalho a partir de janeiro. Os candidatos podem acessar o site www.gelre.com.br e cadastrar seu currículo gratuitamente.