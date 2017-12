Carnaval: cuidados com o carro antes de viajar Para não enfrentar problemas com o carro durante a viagem, é importante fazer uma revisão mecânica no veículo antes de colocá-lo na estrada. As montadoras recomendam as seguintes medidas: - verificar as condições dos freios; - regular os faróis e checar todas as lanternas; - fazer a limpeza total dos pára-brisas e vidros; - checar as condições dos pneus e regular sua pressão; - balancear rodas e alinhar a direção; - checar o nível de óleo dos freios e do motor e o nível de água de refrigeração, do motor, do lavador e do pára-brisa; - verificar o funcionamento das palhetas do limpador do pára-brisa. Todas essas verificações podem ser feitas em uma oficina mecânica. Algumas seguradoras, como a Porto Seguro e a Unibanco AIG Seguros realizam um serviço de revisão completa do veículo antes da viagem. A porto Seguro oferece gratuitamente a todos os segurados a revisão de luzes, diagnóstico de freios, diagnóstico de óleo e filtros e diagnóstico de bateria em seus postos instaladores. Maiores informações sobre o serviço da Porto Seguro no telefone: 0800-110801 A Unibanco AIG Seguros possui centros de atendimentos que realizam gratuitamente alinhamento, revisão de luzes, troca de luzes de faróis, gravação do número da placa no vidro do veículo, instalação de brake light - espécie de farol acionado no momento em que motorista freia o carro -, dispositivo anti-furto e uma vistória prévia completa sobre as condições mecânicas do veículo. A operadora ainda tem um convênio com a rede de oficinas DPaschoal que oferece descontos aos seus clientes em caso de troca de peças e consertos. Para maiores informações o telefone é 0800-149080.