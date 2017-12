Carnaval: divirta-se na Capital Quem pretende passar o carnaval em São Paulo pode aproveitar que a cidade ficará mais vazia para passear nos parques de diversão, zoológico e parques temáticos. Confira o roteiro e programação para as crianças, jovens e adultos. Parque da Mônica - Baile de carnaval com a animação dos personagens da Turma da Mônica e concursos de fantasias são as principais atrações do Parque da Mônica. As melhores fantasias concorrem a brinquedos. Além disso, a criançada poderá se divertir na casa da Mônica, no carrossel do Horácio, na tumba do Penadinho e no cineminha do parque. O parque irá funcionar no sábado das 10 às 21h e de domingo à terça-feira das 10h às 20h. Crianças de 2 a 13 anos pagam R$ 20,00. Os maiores de 14 anos pagam R$ 14,00. O parque fica no Shopping Eldorado, na Avenida Rebouças, 3.970, Pinheiros. Tel: 3093-7766. Parque do Gugu - O parque vai promover uma verdadeira apoteose mirim do carnaval de São Paulo. As baterias mirins das escolas de samba Império da Casa Verde, Pérola Negra, Morro da Casa Verde e Vai-Vai passarão pela passarela do parque. Entre as atrações do parque estão a calçada das estrelas, o táxi do Gugu, o ônibus maluco e a floresta tropical. O parque vai abrir entre os dias 24 e 27 e o preço do passaporte para todos os dias da folia custa R$ 15,00. O Parque do Gugu fica no Shopping SP Market, na Avenida Nações Unidas, 22.540, Interlagos. Tel: 5524-8080. Playcenter - O tradicional parque de diversões da Capital funcionará normalmente neste carnaval. Os visitantes do Playcenter poderão se divertir com concursos de fantasias, videokê e trio elétrico com a banda Tomate Cru. As atrações do parque são bumerangue, a montanha russa, o cataclisma, a montanha encantada e o turbo drop, uma espécie de elevador com 57 metros de altura. O parque estará aberto das 10h às 20h. O Playcenter fica na Marginal Tietê, próximo a ponte do Limão. Tel: 3618-2700. O passaporte da alegria custa R$ 19,00. Hopi Hari - Localizado na cidade de Vinhedo, este parque de diversões é famoso por seus brinquedos radicais e pela montanha russa gigante construída com estrutura de madeira. As principais atrações são a roda gigante holandesa, o elevador com 70 metros de altura, o hotel mal-assombrado Ghosti Hotel e o Kastel di Lendas que possui todos os personagens do folclore brasileiro. O parque funcionará normalmente neste carnaval, das 10h às 20h. O ingresso que dá direito a brincar em todas atrações custa R$ 35,00 para adultos e R$ 26,00 para crianças de 3 a 10 anos. O Hopi Hari fica no quilômetro 72 da Rodovia dos Bandeirantes, no município de Vinhedo. Tel: 3273-2773 Wet´n Wild - Piscina com ondas, com correnteza e os enormes tobogans são as principais atrações do Wet´n Wild. O parque aquático está realizando uma promoção na quarta-feira de cinzas. Na compra de um ingresso (R$ 27,00) o visitante ganha o segundo grátis. O parque funcionará normalmente no carnaval, das 10h às 19h no sábado e no domingo e das 10h às 18h nos outros dias. O ingresso custará R$ 30,00 no domingo, segunda e terça-feira. No sábado, o visitante paga R$ 27,00. O Wet´n Wild fica ao lado do Hopi Hari, no quilômetro 72 da Rodovia dos Bandeirantes, no município de Vinhedo. Tel: 0800-555154. Zoológico - Para quem gosta de animais, o Zoológico de São Paulo é uma ótima opção. O local estará aberto em todos os dias do carnaval das 9h às 17h. Os leões, girafas, macacos, cobras e camelos são as principais atrações. As crianças até 12 anos não pagam ingressos. Acima de 12 anos, a entrada custa R$ 7,00. O zoológico fica na Avenida Miguel Stefano, 4.241, Água Funda. Tel: 276-0811. Pet Zoo - Matinée com os bichos. Este será o carnaval das crianças que forem curtir a folia com os pais no Pet Zoo. Os pequenos ficarão rodeados por cavalos, porcos, galinhas e patos numa espécie de mini-fazenda. Bailes de carnaval e oficinas de máscaras vão acontecer entre sábado e terça-feira das 13h às 17h. As crianças que forem fantasiadas ganham desconto de 50% na entrada. O Pet Zoo fica na estrada Caucaia do Alto, 4.101, Cotia. Tel: 4158-1664. O ingresso custa R$ 11,00 para crianças até 12 anos. Adolescentes e adultos pagam R$ 9,00. Atividades e brincadeiras de graça Sesc Santo Amaro - A animação será divida em três atividades: oficina de artes, blocos mirins e torneios esportivos. O evento que será promovido entre os dias 24 e 27 leva o nome de "Mamãe Eu Quero Matinée". O barracão da folia contará com oficinas de arte e a confecção de instrumentos e fantasias. Os blocos carnavalescos mirins desfilarão ao som da banda Clave de Lata. Os pequenos também vão participar do torneio de futebol relâmpago dos mascarados. O horário das atividades vai ser das 11h às 17h e poderão participar crianças e jovens até 17 anos, gratuitamente. O Sesc Santo Amaro fica na rua Amador Bueno, 505, Santo Amaro. Tel: 5183-3110 Sesc Pompéia - Em clima de carnaval, o Sesc Pompéia transformará seu galpão de entretenimento em um barracão de escola de samba onde as crianças poderão participar de oficinas diárias de confecção de máscaras, adereços, bonecos e carros alegóricos. A festa começa nesta sexta e se estende até a terça-feira, dia 27. Os adultos poderão curtir o músico Maurício Pereira nos dias 24 e 26 de fevereiro às 17h. Ele vai interpretar as marchinhas clássicas dos grandes carnavais. No dia 25, se apresenta a ala mirim da escola de samba Águia de Ouro e, no dia 27 se apresenta a ala juvenil da escola de samba Rosas de Ouro. O Sesc Pompéia fica na Clélia, 93, Pompéia. Tel: 3871-7700. O Centro Cultural de São Paulo ficará aberto nos dias 24 e 25. As bibliotecas, museus, casas históricas e o Teatro Municipal estarão fechados. Os centros esportivos e parques municipais funcionam normalmente. Veja nos links abaixo a programação dos cinemas e teatros para o período do carnaval.