Carnaval em Buenos Aires: fuja da folia Para quem prefere aproveitar o feriado do Carnaval para viajar, há várias opções de pacotes internacionais. O destino mais tradicional nessa época é a Argentina, por ser próxima, com várias opções de pacotes baratos. Outras opções de pacotes bastante comuns para o período são Nova York e Punta Del Este (ver link abaixo). Para Buenos Aires, o pacote mais barato apresentado pelas operadoras de turismo pesquisadas foi o da Fenix, que cobra US$ 332,00 por pessoa, com três noites de hospedagem em hotel três estrelas de categoria turística, apartamento duplo e café da manhã. Estão inclusos no valor a parte aérea e terrestre, impostos, taxas, traslados, passeio panorâmico pela cidade e assistência de guias da operadora. A saída é dia 24, sexta-feira, e o pagamento pode ser feito em quatro vezes sem juros ou em até dez vezes, com cobrança de juros. Um pacote semelhante da Soletur oferece três noites de hospedagem em hotel de categoria turística, apartamento duplo e café da manhã, por US$ 460, cada pessoa. Estão inclusos a passagem ida e volta, traslados e city tour. A saída é dia 24, sábado. O pagamento pode ser feito em até cinco vezes sem juros no cheque ou no cartão. O pacote oferecido pela CVC é o mais interessante para quem tem mais dias de folga, pois cobre um período de cinco dias. Partindo na sexta-feira, dia 23, o retorno será na terça-feira, dia 27. Partindo no sábado, dia 24, o retorno será na quarta-feira, dia 28. O valor total por pessoa é de US$ 438, com quatro noites de hospedagem em hotel três estrelas, apartamento duplo e café da manhã. Estão inclusos no valor a passagem ida e volta, traslados, city tour e assistência de guias da operadora. Em quatro vezes sem juros ou financiado em até 12 pagamentos, com juros sobre as parcelas. Por um período menor, três dias e duas noites, a Agaxtur tem um pacote no valor de US$ 494 por pessoa, com hospedagem em hotel categoria luxo, apartamento duplo e café da manhã. Estão inclusos no valor: taxas extras, passagem de ida e volta, traslados, passeio panorâmico pela cidade e assistência de guias da operadora. A data de saída pode ser escolhida e o pagamento pode ser feito com cartão de crédito Visa ou em até quatro vezes sem juros. Veja nos links abaixo outras matérias com mais opções para o feriado para quem não gosta do Carnaval. Consulte também o caderno de turismo do jornal "O Estado de S. Paulo", que sai toda terça-feira, do "Jornal da Tarde", que sai aos domingos, e o site de turismo do www.estadao.com.br.