Carnaval: preços de fantasia a partir de R$ 20 Quem quiser economizar na compra da fantasia para o Carnaval não deve deixar de visitar a Ladeira Porto Geral, no centro da capital paulista. O lugar é o mais indicado na cidade. Em cada estabelecimento há cerca de 2 mil fantasias e acessórios. Os consumidores podem encontrar fantasias de enfermeira, por volta de R$ 20, a de odalisca, a mais cara custando R$ 150. "Aqui há mais opções e tudo é mais barato que nos shoppings", diz uma consumidora. As roupas de fada e de capeta estão saindo por R$ 40. Segundo os comerciantes, os seios e os bumbuns de borracha e plástico estão sendo muito procurados. Diferente do que ocorreu nos anos anteriores, não haverá em 2001 uma fantasia da moda. Quem preferir, pode ainda montar sua própria fantasia. O saco com mil lantejoulas custa R$ 1, cem gramas de miçanga, R$ 3,50, e um metro de strass, R$ 17. As perucas são vendidas de R$ 14 a R$ 18, dependendo do comprimento. As máscaras femininas podem ser encontradas entre R$ 10 e R$ 30 e as de monstros, por R$ 7. O preço do frasco de tinta de pele, feita á base de vaselina, varia de R$ 2 a R$ 3. Cem gramas das bolinhas de papel ou dez unidades de serpentinas saem por R$ 2. Os frascos de sprays custam de R$ 1,90 a R$ 5.