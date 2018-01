Carnaval reduz negócios e dólar fecha com discreta baixa O dólar encerrou com ligeira baixa nesta sexta-feira, em um dia com volume de negócios mais fraco por conta do feriado prolongado de Carnaval. A moeda norte-americana encerrou o dia vendida a R$ 2,0920, com declínio de 0,10%. O dólar oscilou entre a máxima de R$ 2,0890 e a mínima de R$ 2,0930. "O mercado acho que está em ritmo de véspera de feriado, com bem pouco negócio", afirmou Mário Battistel, diretor de câmbio da corretora Novação. Ele lembrou que na segunda-feira também é feriado nos Estados Unidos pelo Dia do Presidente, o que por si só já reduziria o volume de negócios por aqui. O Banco Central fez leilão de compra de dólares à tarde e comprou moeda pela cotação de R$ 2,0923 reais. Segundo cálculo do operador de câmbio de uma corretora nacional, a autoridade monetária adquiriu pelo menos US$ 550 milhões. As compras do BC reforçam as reservas internacionais brasileiras, que na quinta-feira atingiram nova máxima histórica, em US$ 96,74 bilhões. Em fevereiro, o incremento das reservas já é de US$ 5,65 bilhões. Na agenda, o mercado monitorou dados da economia norte-americana que mostraram forte declínio no início de construção de moradias em janeiro e queda além do previsto nos preços ao produtor. O mercado brasileiro interrompe os negócios para o feriado de Carnaval e as operações serão retomadas na quarta-feira, a partir das 13h.