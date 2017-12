Carnaval: veja pacotes para o exterior Aqueles que preferem viajar para o exterior no próximo feriado têm ainda muitas opções. É importante, no entanto, planejar a viagem o mais rápido possível e garantir sua reserva. Na Stella Barros, por exemplo, os pacotes para o exterior, no período de carnaval, já estão esgotados. Vale lembrar que o período de carnaval começa no sábado, dia 24 e vai até a terça-feira, dia 27. Na quarta-feira de cinzas, muitas pessoas já voltam a trabalhar. Os pacotes de 4 dias e 3 noites são os mais adequados para quem tem de volta neste dia. Agência de turismo Destino Valor do pacote por pessoa em US$ Duração Fenix Buenos Aires 332 4 dias e 3 noites, saída dia 24, sábado Soletur Buenos Aires 460 4 dias e 3 noites, saída dia 22, quinta-feira Agaxtur Buenos Aires 494 3 dias e 2 noites, data de saída pode ser escolhida. CVC Buenos Aires 438 5 dias e 4 noites, com saídas dias 23 e 24 Monark Nova York 1.261 5 dias e 4 noites, saída dia 22, quinta-feira Soletur Nova York 1.250 5 dias e 4 noites, saída dia 22, quinta-feira Fenix Punta Del Este 767 5 dias e 4 noites, saída dia 24, sábado Agaxtur Punta Del Este 830 5 dias e 4 noites, saída dia 24, sábado Veja nos links abaixo outras matérias com mais opções para o feriado para quem não gosta do Carnaval. Consulte também o caderno de turismo do jornal "O Estado de S. Paulo", que sai toda terça-feira, do "Jornal da Tarde", que sai aos domingos, e o site de turismo do www.estadao.com.br. Contatos Fenix: 255-4666 Agaxtur: 3067-0900 Soletur: 3170-0919 / (21) 525-5166 CVC: 231-1222 Monark: 259-4322