Carne brasileira sob ataque no País de Gales Os produtores rurais de Bala, norte do País de Gales, no Reino Unido, estão revoltados com o fato de a carne bovina brasileira ter sido colocada à venda num supermercado local com preços mais baratos e exigem a retirada do produto das prateleiras. Segundo o jornal Daily Post, os pecuaristas foram contatados por consumidores que disseram estar preocupados com a venda de carne brasileira barata na nova loja da rede de supermercados Somerfields na cidade. Os pecuaristas, liderados pelo vice-presidente do sindicato dos produtores rurais do País de Gales, Emyr Jones, mantiveram contatos na segunda-feira passada com o gerente do supermercado para retirar a carne brasileira das prateleiras. "A agricultura é a indústria dominante nessa área e eu acredito que a maioria dos consumidores das lojas da região têm uma conexão com a agricultura de uma maneira ou outra", disse Jones. Ele disse que a gerência do Somerfield assegurou que a reclamação seria transmitida à direção geral do supermercado. "Vamos manter uma atenção especial nesse caso para vermos como as coisas se desenvolvem nos próximos dias", disse Jones.