Carne da vaca louca chegou a outros Estados Parte da carne proveniente da vaca acometida de encefalopatia bovina no Estado de Washington chegou a outros quatro Estados e a um território americanos, informou hoje um veterinário do Departamento de Agricultura, o doutor Kenneth Petersen. Ele mencionou os Estados do Havaí, Idaho, Montana e o território de Guam. Anteriormente, os funcionários haviam dito que a maior parte dessa carne havia ido para os Estados de Washington e Oregon, e que uma parte menor havia chegado à Califórnia e Nevada para ser distribuída aos consumidores. Petersen enfatizou, no entanto, que os órgãos mais tendentes a conter a enfermidade - o cérebro, a espinha dorsal e o intestino delgado - haviam sido extraídos antes que a vaca infectada fosse distribuída para consumo. "A carne retirada do mercado representa praticamente um risco nulo para os consumidores", disse Petersen. Embora as autoridades federais insistam em que o abastecimento de alimentos é seguro, mandaram retirar do mercado cerca de 4.500 quilos de carne de uma vaca infectada e de outras 19 vacas sacrificadas em 9 de dezembro no abatedouro Vern´s Moses Lake Meat Company, sediado junto ao lago Moses, em Washington.