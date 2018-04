Carrefour anuncia substituição de diretor-geral

O gigante francês Carrefour anunciou nesta terça-feira, 18, que substituirá seu diretor-geral, o espanhol José Luis Durán, pelo sueco Lars Olofsson, diretor do grupo suíço Nestlé. O Carrefour, que não esclareceu os motivos desta mudança, assinalou em comunicado que Durán continuará no posto até que Olofsson assuma suas funções, o que deve ocorrer em 1º de janeiro. A decisão foi tomada na sexta-feira passada pelo conselho de administração do grupo, mas os rumores sobre a substituição de Durán já corriam há alguns meses, devido às dificuldades enfrentadas pela empresa francesa em um clima econômico pouco propício. O Carrefour agradeceu a Durán pelos 18 anos em que esteve na companhia - desde 2005 em seu principal posto executivo - e destacou que nesse período o espanhol "estabeleceu os fundamentos necessários para permitir ao grupo buscar uma nova etapa em seu desenvolvimento". A companhia francesa também ressaltou a "liderança incontestável" de Olofsson, que "faz dele o dirigente que o Carrefour precisa para iniciar uma nova etapa de seu desenvolvimento". Olofsson era até agora vice-presidente executivo da Nestlé, com responsabilidade sobre as unidades de negócio estratégico, de marketing e de vendas em escala mundial.