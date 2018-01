Carrefour compra 10 hipermercados Big por R$ 317 milhões O Grupo Carrefour Brasil anunciou hoje que adquiriu do Grupo Sonae dez hipermercados da bandeira Big no Estado de São Paulo. O valor da operação foi de R$ 317 milhões. Sete lojas ficam na cidade de São Paulo (nos bairros de São Miguel Paulista, Ipiranga, Tatuapé, Pirituba, Casa Verde, Tucuruvi e Morumbi), duas estão na Grande São Paulo (Santo André e Guarulhos ) e uma em Santos, no litoral sul. O faturamento dos 10 hipermercados somou R$ 579 milhões em 2004. Segundo comunicado da rede francesa, a troca de bandeira e a passagem definitiva das unidades Big para o Carrefour serão concluídas até o final deste mês. A operação, segundo a empresa, é parte da estratégia mundial de buscar a liderança nos mercados em que atua. No ano passado, o Carrefour no Brasil registrou faturamento de R$ 12,1 bilhões. A rede é composta por 96 hipermercados, 97 supermercados (Champion) e 208 lojas de hard discount da bandeira Dia.