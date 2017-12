Carrefour compra hipermercado do Sendas em MG O Carrefour comprou um hipermercado do Grupo Sendas no Estado de Minas Gerais ontem. O preço não foi revelado, mas um porta-voz do grupo disse que a compra é parte de seu plano de investimento de R$ 600 milhões para este ano. O grupo francês, segundo no ranking no Brasil, quer ampliar sua participação no mercado brasileiro em meio ao projeto do holandês Royal Ahold de deixar o País. O Carrefour está triplicando os investimento e abrindo 12 lojas no Brasil este ano, depois de perder o título de maior varejista para o Pão de Açúcar há dois anos. Tanto o Carrefour quanto o Pão de Açúcar devem disputar o Bompreço e o G.Barbosa, cadeias de supermercados no Nordeste controladas pelo Ahold. As duas cadeias, mais os negócios Hipercard do Ahold, apresentaram vendas não auditadas de 1,3 bilhão de euros no ano passado. As vendas do Carrefour no Brasil superaram R$ 10 bilhões no ano passado, e o Pão de Açúcar registrou receita bruta de R$ 11,15 bilhões.