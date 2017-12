Carrefour deve abrir segundo posto de combustível O Carrefour deve inaugurar em breve o segundo posto de combustíveis com bandeira própria na Região Metropolitana de São Paulo. Ele estará localizado na loja da Marginal Pinheiros, com três bombas que fornecerão gasolina comum, especial e álcool. O primeiro posto com a bandeira Carrefour foi lançado há cerca de três meses, em Diadema, no ABC Paulista, junto com a entrada em funcionamento da loja daquela cidade. O atendimento dos postos localizados nos estacionamentos do hipermercado é feito por frentistas, mas o pagamento ocorre em guichês localizados na saída do local e pode ser feito também com o cartão do hipermercado, além das formas tradicionais. Embora desfrute das vantagens de estar na mesma estrutura da loja, por enquanto o preço do combustível está na média do mercado. Na unidade de Diadema, o litro da gasolina comum custa R$ 1,53; da gasolina aditivada, R$ 1,59 e do álcool, R$ 0,99. De acordo com a assessoria de imprensa do Carrefour, os fornecedores do produto são os mesmos dos demais postos. A iniciativa reforça a tendência dos hipermercados de ampliar sua participação no segmento de serviços automotivos, como troca de pneus e óleo, além de oferecer diversos acessórios e produtos para veículos. Entretanto, a decisão do Carrefour de entrar no mercado de distribuição de combustíveis tem provocado críticas do Sindicato do Comércio Varejista de Combustível, que se preocupa com o poder de fogo do grupo. Na França, destacou o sindicato, os postos com bandeira Carrefour têm presença expressiva.