Carrefour e Extra fazem promoções simultâneas A rede de hipermercados Carrefour iniciou na segunda-feira uma promoção que prevê a redução de juros nas compras financiadas. A queda nas taxas será de até um ponto porcentual. Além disso, o Carrefour fará ofertas de produtos de todas as seções, com preços entre 10% e 30% mais baixos. As taxas para alguns itens do setor de eletroeletrônico passaram de 3,9% para 2,9% ou 1,3%, em 10 prestações, para compras feitas até 12 de abril com o cartão da rede. O Carrefour tradicionalmente faz promoções especiais em abril, o que levou seu principal concorrente, a rede Extra, a também fazer uma campanha neste mês, chamada de Abril Extra, mas com início antecipado para a última sexta-feira, dia 30. A empresa do grupo Pão de Açúcar anunciou igualmente preços menores e prêmios na compra de alguns produtos.