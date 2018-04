Carrefour e Extra promovem guerra de ofertas Os hipermercados Extra e Carrefour estão travando uma guerra de promoções neste mês de abril. Descontos de até 50%, juros reduzidos na compra de eletrônicos e uma forte estratégia de marketing são as principais armas. As duas redes de hipermercados disputam o título do supermercado mais barato do Brasil. As 55 lojas da rede de hipermercados Extra estão realizando a 3ª edição da campanha Abril Extra, até o final deste mês. O Extra está ofertando mais de 1.500 produtos com descontos de até 50%. O hipermercado também lançou um compromisso público que desafia a rede de hipermercados Carrefour. O Extra promete em sua promoção que, se o consumidor encontrar algum produto idêntico anunciado pelo Carrefour com um preço inferior ao praticado pelo Extra, a rede paga, em dinheiro, o valor da diferença multiplicado por 10. Esta promoção vale até a próxima segunda-feira, dia 15. No Extra, as principais promoções para este mês de abril são: o pacote de Bombril por R$ 0,48; o pacote de cinco quilos do Arroz Tio João por R$ 4,95; o pacote do biscoito Club Social por R$ 1,49; a lata do leite condensado Moça por R$ 1,09; o quilo do açúcar refinado Extra por R$ 0,58; o pote de 500 gramas da maionese Maionegg´s por R$ 1,98. No departamento de eletroeletrônicos do Extra os consumidores podem encontrar TVs de 14 polegadas, a partir de R$ 299,00; TVs de 20 polegadas a partir de R$ 399,00; TVs de 29 polegadas a partir de R$ 799,00; e DVDs a partir de R$ 499,00. Os produtos podem pagos em até 24 parcelas, com juros que variam entre 3,00 % a 5,90 % ao mês. Carrefour reduz juros para aparelhos de som Nas lojas do hipermercado Carrefour, o consumidor encontra mais de 1.200 produtos, de todos os departamentos das lojas, com descontos de 20% a 50%. A promoção, chamada de Especial de Abril, se estende até o fim deste mês. O hipermercado também está realizando um promoção para toda sua linha de som. Até quinta-feira, dia 11, todos aparelhos de som serão ofertados em até 15 vezes, com juros de 1,99% ao mês. Os juros anteriores à promoção era de 4,80% ao mês. Entre as promoções de eletroeletrônicos do Carrefour válidas até quinta-feira estão: o radiogravador com CD 303 da Casio, que custa R$ 159,00; o mini system Aiwa NSX-SZ310 por R$ 699,00; a impressora Z22 da Lexmark por R$ 179,00; o DVD SD 4034 da Semp Toshiba por R$ 469,00; o rádio-relógio CR 110 da Akai por R$ 24,00; e o radiogravador com CD AX 2013 da Lenoxx por R$ 158,00. Todos estes preços são para compra à vista. Nos outros departamentos do Carrefour existem as seguintes ofertas: calças de sarja ou jeans de algodão por R$ 8,90 cada; a panela de pressão polida Eirilar sai por R$ 12,90; o pacote com 12 fraldas descartáveis Pom Pom sai por R$ 2,99; a lata de 395 gramas do leite condensado Glória custa R$ 0,89; o achocolatado Nescau de 500 gramas custa R$ 1,85; a pizza pronta da Perdigão custa R$ 3,49; a lâmpada fluorescente de 127 ou 220 volts da Stltek custa R$ 4,90; a maionese Hellmann´s de 500 gramas custa R$ 1,98; duas embalagens de 750 ml do alvejante Brilhante Utile custam R$ 3,98; e a lata de 350ml da cerveja Bavaria sai por R$ 0,54. Confira no link abaixo orientações da Fundação Procon-SP para o consumidor se beneficiar das promoções realizadas nos hipermercados.