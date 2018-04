Carrefour e Extra retomam guerra de preços O Carrefour lançará nesta quinta-feira a campanha do 27º aniversário da rede em suas 76 lojas no Brasil. O hipermercado, que investiu R$ 25 milhões na divulgação, promete colocar em promoção cerca de três mil itens, com descontos de 20% a 40%. O evento se encerra no dia 20 de setembro. A rede concorrente Extra, do Grupo Pão de Açúcar, partiu para o contra-ataque e começará também amanhã uma campanha anunciando desconto de 5% sobre os preços anunciados pelo Carrefour que forem inferiores aos seus. A promoção ficará restrita apenas aos produtos anunciados no catálogo do Carrefour, não valendo para a divulgação na TV. O Carrefour informou hoje que, para garantir os descontos da campanha de aniversário, fechou acordo com fornecedores que reduziram os preços em média 30%. E informou ter cortado cerca de 15% da própria margem de lucro. A maior parte (60%) dos produtos em promoção é de alimentos.