Carrefour e Extra vão retomar guerra de preços O Carrefour lançará nesta quinta-feira a campanha do 27º aniversário da rede em suas 76 lojas no Brasil. O hipermercado, que investiu R$ 25 milhões na divulgação, promete colocar em promoção cerca de três mil itens, com descontos de 20% a 40%. Com o slogan "Eu não abro mão", a campanha deve gerar um aumento de vendas de 20% a 25% sobre o aniversário do ano passado, na previsão da empresa, que contratou 1.500 funcionários temporários para o evento, a se encerrar no dia 20 de setembro. A rede concorrente Extra, do Grupo Pão de Açúcar, partiu para o contra-ataque e detonará também amanhã uma campanha anunciando desconto de 5% sobre os preços anunciados pelo Carrefour, se forem superiores ao praticados por ela, além do pagamento da diferença entres os dois valores. A campanha ficará restrita apenas aos produtos anunciados no catálogo do Carrefour, não valendo para a divulgação na TV. A disputa é mais um capítulo da guerra travada pelas duas maiores empresas brasileiras de distribuição de produtos de consumo, que brigam pela liderança do mercado palmo a palmo. A diferença de participação no mercado entre elas, de acordo com o ranking do setor elaborado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) é de pouco mais de dois pontos porcentuais. No balanço de 2001, o Pão de Açúcar liderou com 13,6% do mercado, contra 12,7% do Carrefour. Se a aquisição da rede Sé Supermercados for confirmada, o Pão de Açúcar chegará a 15% de participação. O Carrefour informou hoje que, para garantir os descontos da campanha de aniversário, fechou acordo com fornecedores que reduziram os preços em média 30%. Da própria margem de lucro, informou ter cortado cerca de 15%. A maior parte (60%) dos produtos em promoção são alimentos. A empresa dobrou também a tiragem dos catálogos de divulgação distribuídos nas residências. Durante a campanha, serão lançados duas edições, num total de 12 milhões de exemplares.