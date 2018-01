Carrefour inaugura mercado com superdescontos A rede de supermercados Carrefour inaugurou em julho três lojas com a bandeira Dia%, nova marca do grupo que pretende atuar no mercado de lojas de superdescontos (do inglês, hard discount), segmento que a empresa ainda não tinha entrado. As novas lojas têm formato diferente, com área de 250 a 400 metros quadrados, até quatro caixas registradoras e cerca de 1.000 itens, sendo quase 200 de marca própria. Um supermercado tem em média 10 mil itens e um hiper, 70 mil. De acordo com o diretor-geral do Dia% no Brasil, Carlos Villar, o objetivo é oferecer produtos a preços mais baixos para atender às classes B, C e D. As novas unidades estão localizadas nos bairros de Cambuci, Penha e Jardim Brasil, na capital paulista. Os projetos preliminares do Carrefour previam a abertura de mais 10 unidades das lojas Dia% em São Paulo até o final do ano. O formato deste tipo de loja, que dispõe de pouco espaço e tem depósito reduzido, pressupõe um sistema de abastecimento mais ágil, por isto exige uma estrutura logística possível hoje apenas nas grandes cidades. A estrutura menos sofisticada deve permitir os preços mais baixos. Os custos também são mais reduzidos na comparação com os hipermercados e supermercados, de acordo com a empresa. A bandeira Dia% foi criada em 1979 pelo grupo Promodès. Depois da fusão com o Carrefour, este passou a controlar a rede, que tem hoje tem pontos-de-venda espalhados pela Espanha, Grécia, Argentina, Turquia, França, Brasil, e Portugal. Com a fusão, as redes européias Minipreço e Ed que pertenciam às empresas, também foram incorporadas pelo Dia%.