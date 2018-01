Carrefour lança loja virtual de alimentos nesta segunda-feira

O Carrefour anunciou nesta segunda-feira, 9, o lançamento da venda de alimentos pelo comércio eletrônico. O e-commerce da companhia foi lançado ao final de 2016, mas até aqui vinha ofertando sobretudo bens duráveis.

A venda de alimentos vai ser feita por meio de um aplicativo também lançado nesta segunda-feira pela companhia, chamado de Meu Carrefour.

A princípio, a venda online de alimentos vai ser habilitada para 200 bairros da capital paulista. A companhia afirmou que outras regiões de São Paulo passarão a ser atendidas nos próximos meses e que a expansão para mais regiões do Brasil vai ocorrer no futuro.

A distribuição de alimentos comprada online vai ser feita a partir de um centro de distribuição que funciona numa antiga loja do Carrefour, transformada para atender apenas a venda online. Esse primeiro espaço, chamado de "dark store", fica na região do Brooklin, na Zona Sul de São Paulo, e vai atender bairros num raio de 10 quilômetros nas zonas Oeste, Sul e no Centro.

A companhia anunciou ainda o lançamento de um programa de fidelidade, que vai dar descontos a consumidores que se identifiquem com CPF no momento da compra. Descontos exclusivos também serão concedidos com base no comportamento de compra do consumidor.