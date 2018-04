Carrefour leva Atacadão à Colômbia

Dois anos depois de ter desembolsado R$ 2,2 bilhões para ficar com o Atacadão, a rede mais cobiçada do "atacarejo" no Brasil, o Carrefour Brasil decidiu exportar esse modelo de loja para outros países. No primeiro trimestre do ano que vem, a multinacional francesa inaugura na Colômbia a primeira loja com o formato do Atacadão. Esse modelo de loja, que atende simultaneamente o consumidor do atacado e do varejo, tornou-se um sucesso no Brasil. "Temos uma lista de países para os quais o modelo será exportado", diz o diretor-presidente do Carrefour Brasil, Jean Marc Pueyo, sem revelar os endereços das novas lojas no exterior. Ele não descarta nem a possibilidade de abrir lojas do Atacadão na França. Segundo o executivo, é preciso analisar os mercados e ver se há demanda por esse tipo de loja. Pueyo lembra que a Metro, rede alemã de "hard discount" - com operação enxuta e preço baixo -, está na França e em vários países da Europa. "O Metro é um tipo de Atacadão, e é uma bandeira forte. Por que não abrirmos lojas nesse formato por lá?", diz. Ainda não está definido o nome que a loja terá na Colômbia. "Os executivos da Colômbia estão pesquisando o nome para ver o que seria melhor. Atacadão tem significado só no Brasil", diz Pueyo. As equipes de trabalho do Carrefour da Colômbia estão sendo treinadas pelos brasileiros, exatamente para absorver a cultura do negócio, que, segundo o executivo, é um ponto chave para que esse formato tenha sucesso. Desde que foi comprado o Atacadão, em abril de 2007, a equipe que na época tocava a rede foi mantida, fator apontado por analistas como fundamental para o bom desempenho da rede. Alberto Serrentino, sócio da consultoria GS&MD-Gouvêa de Souza, lembra que a compra do Atacadão pelo Carrefour injetou ânimo na subsidiária brasileira. Na época, a empresa tinha perdido a liderança para o Pão de Açúcar, vivia o trauma de várias aquisições que não tinham dado certo e enfrentava trocas consecutivas em seu comando. "O Carrefour era tido como um ?outsider? nesse negócio", diz o consultor. Com a aquisição do Atacadão, o Carrefour retomou a liderança do varejo nacional. O valor desembolsado foi considerado alto pelos consultores. Muitos deles chegaram a dizer que esse modelo só funcionava porque não pagava imposto. "Essas são visões do passado", observa Pueyo. Os números do Carrefour indicam que as análises eram equivocadas. As lojas com a bandeira Atacadão chegam a representar hoje 30% do faturamento do grupo. No ano passado, a receita total da companhia no País atingiu R$ 22,4 bilhões. "Estamos para duplicar a venda do Atacadão em relação à época em que a empresa foi adquirida. Essa bandeira tem um crescimento bem forte", diz o presidente da empresa. Neste ano, já foram inauguradas seis lojas do Atacadão, uma por mês. O Atacadão tem hoje 59 lojas espalhadas por quinze estados. Serrentino destaca que o modelo de loja de "atacarejo" é uma invenção genuinamente brasileira. Ele diz que o termo foi criado pelo Pão de Açúcar para designar um modelo híbrido de atacado com varejo, muito diferente do que existe na Europa e nos Estados Unidos. Na Europa, por exemplo, explica o consultor, são lojas menores voltadas para pequenos transformadores, onde a venda para o varejo é indireta. Nos Estados Unidos, são lojas grandes que limitam o acesso do consumidor - que precisa ser sócio para comprar. Já o Brasil mistura esses dois modelos. Metade dos clientes são pequenos transformadores, padarias, lanchonetes, e a outra metade são consumidores de baixa renda. O acesso à loja é livre e não precisa ser sócio. Além disso, o mix, na faixa de 6 mil a 7 mil itens por loja, é de produtos básicos, mas de marca. "Trata-se de uma operação de baixíssimo custo que consegue ser competitiva com os hipermercados", diz Serrentino. Isso explica porque não só o Carrefour decidiu centrar fogo no atacarejo. O Pão de Açúcar opera o modelo com a bandeira Assai, que foi recentemente adquirida (ver box). E o Wal-Mart está no segmento com as lojas Maxxi. INTERNET Além de apostar no atacarejo, o Carrefour pretende investir em um outro modelo de vendas - pela internet. O grupo quer estrear no comércio eletrônico no ano que vem. O Carrefour será o último dos grandes varejistas a entrar na rede. Segundo Pueyo, não foi por acaso. "Não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Temos de direcionar, priorizar", diz.